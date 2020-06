Come fregare Tinder: c’è un modo segreto (e gratis) per scoprire chi ti ha messo like

Scoprire chi ha lasciato un like al tuo profilo Tinder senza sborsare un centesimo? Arriva il nuovo trucchetto, divulgato da una ragazza su TikTok: l’utente, registrato come Sasha, ha condiviso in un video il modo per ottenere questa funzionalità senza però pagare. Come mostra il video su TikTok, si parte dall’apertura dell’App di Tinder dal desktop, cliccando poi sulla finestra dei mi piace, si apre una pagina di profili utenti pixellati. Ed è qui che accade la magia: Sasha clicca il tasto destro del mouse su una delle immagini pixellate e seleziona “ispeziona”. Compare una schermata con il codice dell’immagine in HTML, dopodiché l’abile single ripete l’azione, cliccando nuovamente “ispeziona”. Di qui, individua all’interno del codice la parola “sfocatura” (blur in inglese), cancella la parola (quindi elimina “sfocatura”) e infine preme invio. La sfocatura scompare e viene rivelata l’identità dell’ammiratore segreto.

In genere, Tinder riserva questa modalità soltanto agli utenti che possiedono un account Gold. Pertanto, il video di Sasha è diventato incredibilmente popolare con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Alcuni utenti hanno risposto al trucchetto di Sasha spiegando che probabilmente hanno risolto il problema e quindi non funzionerà più. Altri che hanno seguito il “tutorial” hanno riscontrato successo.

Leggi anche:

1. Modella bannata da Tinder: “Sei troppo sexy” / 2. Sex and the virus, torneremo a sentire il desiderio del sesso e a pascolare tutti i Tinder del mondo / 3. Tinder ha introdotto un nuovo pulsante che cambierà il modo di usare l’app

Potrebbero interessarti Ecco perché non dovresti usare FaceApp: i rischi per la privacy L’algoritmo di Instagram favorisce le foto di nudo, soprattutto se di donne: lo studio Da donna a uomo e viceversa: Faceapp, l’app virale che cambia il genere con un clic