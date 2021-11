Tegola per Zuckerberg, una piccola azienda di pc ha già registrato il marchio Meta: “Dateci $20 milioni”

Nuova tegola per Mark Zuckerberg. Meta, il nuovo nome scelto da Facebook per sbarcare nel futuro della realtà aumentata e scrollarsi di dosso i recenti scandali, è già stato registrato da un’azienda da 25 dipendenti dell’Arizona, che vende computer per appassionati di videogiochi.

“Abbiamo avviato questa azienda con i nostri fondi personali”, ha detto al Guardian Zack Shutt, co-fondatore di Meta PC, che non intende vendere il marchio per meno di 20 milioni di dollari.

Una richiesta che non spaventa il colosso californiano, che sotto il nuovo nome riunirà applicazioni come Facebook, Instagram, WhatsApp e il marchio di realtà aumentata Oculus. I legali di Meta ritengono infatti di avere i diritti per acquisire il marchio, sfruttando procedure note in dispute simili, come la registrazione del marchio all’estero.

Shutt non intende demordere per il momento e nei giorni successivi all’annuncio di Zuckerberg ha pubblicato diversi post ironici sui canali social dell’azienda, il cui seguito è aumentato di decine di volte nell’arco di poche ore. “Per riflettere chi siamo e cosa speriamo di costruire, sono orgoglioso di annunciare che ora siamo Facebook”, afferma Shutt in un video.