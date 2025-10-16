Icona app
Home » Tecnologia
Tecnologia

Instagram down, l’app non funziona: cosa è successo oggi 16 ottobre 2025

L'app di Meta non carica le storie né visualizza i profili

di Niccolò Di Francesco
Instagram è in down: l’app di Meta, infatti, non funziona a numerosi utenti a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Un problema che, a quanto risulta dalle numerose segnalazioni degli utenti, sta coinvolgendo numerosi follower in tutto il mondo. Secondo quanto riscontrato, l’app di Instagram risulta operativa a metà: non si riescono a postare immagini, stories e, in alcuni casi, neanche a vedere i profili. Meta, il gruppo di Mark Zuckerberg che controlla il social insieme a WhatsApp e Facebook, al momento non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale: non è chiaro, quindi, il perché del malfunzionamento.

Su X, il social network di proprietà di Elon Musk che nei giorni scorsi ha accusato problemi simili, fioccano le testimonianze degli utenti alle prese con il disservizio. “Anche oggi Instagram è down. Che meraviglia” scrive un utente. E ancora: “Ma c’è Instagram down? Non mi fa aggiornare la home e non si aprono i profili… Incredibile, stava funzionando bene da troppo tempo”. Un altro follower scrive: “Ma solo a me Instagram non funziona? Non mi fa ripubblicare i post e non mi fa pubblicare le storie…non sarà andata in down o sono solo io?”. Intanto anche sul sito specializzato Downdetector crescono, con il passare dei minuti, le segnalazioni da parte di chi lamenta disservizi sull’app.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca