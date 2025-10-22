Icona app
Home » Tecnologia
Tecnologia

Fastweb down oggi 22 ottobre 2025, segnalati disservizi in tutta Italia. L’azienda conferma: “I tecnici sono a lavoro”

Immagine di copertina

"In corso un disservizio temporaneo" fa sapere la società che si scusa con i clienti

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fastweb è down dalla mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: numerosi disservizi, infatti, sono stati segnalati in tutta Italia, così come conferma anche il sito specializzato Downdetector. La stessa azienda, contattata da Italian Tech, ha confermato il malfunzionamento della rete Internet: “È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”. Gli utenti non riescono ad utilizzare la linea Internet né sul fisso né sul mobile. Le segnalazioni, in pochi minuti, sul sito Downdetector sono state oltre 35mila. I problemi, che sembrano riguardare soprattutto la linea fissa, si concentrano nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli.

Pochi giorni fa si era verificato un altro guasto, questa volta ai server di Amazon, che aveva provocato un down di tutti i servizi ad esso collegati, da Canva a Snapchat sino a Prime Video e Alexa, coinvolgendo milioni di utenti in tutto il mondo. Appena sei giorni fa, invece, era stato Instagram a registrare problemi di accesso all’app mentre, qualche giorno prima, anche X, il social di proprietà di Elon Musk, aveva registrato problemi simili.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca