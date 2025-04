Come cambia la Seo ai tempi dell’AI

Contenuto sponsorizzato.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del digital marketing, aprendo scenari impensabili fino a pochi anni fa. L’avvento di algoritmi sempre più sofisticati consente di analizzare enormi quantità di dati, personalizzare le esperienze degli utenti e automatizzare processi complessi.

L’AI offre anche opportunità straordinarie per la creazione di campagne pubblicitarie mirate, l’analisi predittiva del comportamento dei consumatori e l’automazione del customer service, divenendo uno strumento di reale supporto per gli specialisti marketer che possono coniugare la propria creatività e competenza con l’efficienza del sistema, offrendo alle aziende un servizio sempre più mirato e performante.

Di recente, Google, pioniere in questo campo, sta integrando l’AI in molti dei suoi strumenti, a partire dalla Ricerca, come sottolineato dalla nuova funzionalità Overview, che fornisce risposte sintetiche e contestualizzate alle domande degli utenti, attingendo da diverse fonti online. Questo cambiamento epocale impone ai professionisti del marketing di ripensare le proprie strategie, concentrandosi sulla creazione di contenuti di alta qualità e sull’ottimizzazione per la comprensione semantica.

A intuire con largo anticipo questa tendenza troviamo Eleonora Boretti, professionista SEO, che grazie alla sua competenza e professionalità, è riuscita a creare un HUB GEO in cui la Search Engine Optimization può sfruttare a pieno le potenzialità dell’AI.

Cos’è l’HUB GEO

Come appena accennato, Eleonora Boretti è stata tra le prime professioniste del Digital Marketing a capire l’importanza dell’AI in ottica SEO, comprendendo quanto sia fondamentale conoscere i meccanismi che regolano i motori di ricerca di nuova generazione e saper adattare le strategie aziendali per mantenere la propria visibilità e raggiungere il proprio pubblico di riferimento nell’iper-competitivo ambiente digitale.

E’ in quest’ottica che ha creato il suo HUB GEO, un punto di riferimento per fornire risorse, strumenti e strategie utili a cogliere le opportunità offerte dai motori di ricerca basati sull’Intelligenza Artificiale e ad accrescere le conoscenze nell’ambito dei cosiddetti LLM (Large Language Models), cuore pulsante di questa rivoluzione.

Con il termine GEO (Generative Engine Optimization) si intende infatti una disciplina che è e sarà cruciale nel campo dell’ottimizzazione, un settore da sempre in fermento, mentre gli LLM stanno trasformando i motori di ricerca in entità più sofisticate, capaci di comprendere il linguaggio naturale e di fornire risposte più pertinenti e contestualizzate.

In questo contesto, l’HUB si propone come una fonte essenziale per chiunque voglia approfondire, offrendo definizioni chiare, spiegazioni accessibili, guide agli strumenti disponibili e riassunti di studi accademici fondamentali su questi argomenti, sottolineando però il loro ruolo non sostitutivo ma complementare della SEO tradizionale, caposaldo imprescindibile nelle strategie di digital marketing,

Pur condividendo alcuni principi fondamentali, infatti, la GEO si concentra specificamente sull’ottimizzazione per i motori di ricerca alimentati dall’IA, una evidenza che impone una comprensione approfondita dei fattori di visibilità specifici per questi nuovi algoritmi e l’adozione di strategie mirate per massimizzare la rilevanza e l’efficacia dei contenuti, elementi ottenibili solo attraverso una conoscenza della SEO.

Chi è Eleonora Boretti

Eleonora Boretti, è una professionista SEO con sede a Firenze, che offre servizi di SEO a clienti locali e nazionali, con una lunga esperienza nel settore che le ha permesso di aiutare innumerevoli aziende, migliorandone la visibilità online, attirando traffico qualificato con l’obiettivo di ottenere un buon ritorno sugli investimenti, mettendo sempre al centro le esigenze e le specificità del cliente.

Il suo approccio prevede infatti un’analisi approfondita, tra cui lo studio del pubblico target, la ricerca di parole chiave, l’analisi dei concorrenti e la valutazione del marchio e degli obiettivi dell’azienda, così da strutturare un piano di attività ad hoc e personalizzato, grazie anche a una conoscenza sul funzionamento dei motori di ricerca, inclusi crawling, rendering, indicizzazione e posizionamento, in abbinamento alla creazione di contenuti di alta qualità che siano originali, chiari e ben strutturati.

Come detto, la sua inclinazione verso l’innovazione e la predisposizione all’aggiornamento continuo, l’hanno portata a specializzarsi nella GEO, divenendo un punto di riferimento di questa disciplina che insieme alla SEO, saranno le protagoniste indiscusse del digital marketing di domani, in un mondo in cui la creatività dell’uomo si sposa alla perfezione con l’efficienza dell’Intelligenza Artificiale e quindi risulteranno determinanti per il successo aziendale delle campagne di marketing online.