Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Tecnologia
Tecnologia

L’Ambasciatore Vignali al WIPO: “I brevetti essenziali per standard al centro della trasformazione digitale”

Immagine di copertina
L'Ambasciatore Vignali. Credit AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

L’Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha partecipato ieri, 3 febbraio 2026, all’evento organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) dedicato ai Brevetti Essenziali per Standard (SEPs), strumenti chiave per la standardizzazione e l’innovazione tecnologica. La WIPO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, ha come obiettivo quello di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale a livello globale.

Durante il suo intervento, l’Ambasciatore Vignali ha sottolineato come i brevetti essenziali per standard siano ormai indispensabili per le aziende nel contesto della trasformazione digitale. Essi facilitano l’interoperabilità tra dispositivi e favoriscono la diffusione di tecnologie avanzate come il 5G MultiMode, il 6G, l’Internet of Things (IoT) e il Wi-Fi 6.

All’incontro ha preso parte anche la Vice Direttrice Generale della WIPO, Lisa Jorgenson. Insieme, hanno lodato la collaborazione con Sisvel, amministratore globale di pool di brevetti, riconosciuto per il suo ruolo strategico nella gestione dei SEPs.

Un annuncio di rilievo è stato fatto durante l’evento: i brevetti essenziali gestiti da Sisvel saranno da oggi più visibili e ricercabili all’interno di PATENTSCOPE, il database globale della WIPO, a beneficio di tutte le aziende e degli stakeholder del settore tecnologico e industriale. “Questa maggiore trasparenza rafforza l’ecosistema dei brevetti essenziali e sostiene le aziende nella loro corsa all’innovazione”, ha dichiarato l’Ambasciatore Vignali.

L’iniziativa evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale sui brevetti essenziali per accelerare la diffusione delle tecnologie di nuova generazione e garantire la compatibilità e l’efficienza dei sistemi digitali a livello globale.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Basta un click e ti svuotano il conto: scatta l’allarme per una nuova truffa, ecco il messaggio da ignorare
Tecnologia / Attenzione alle mail per aggiornare lo SPID: nuova truffa, cosa non fare
Tecnologia / WhatsApp: come recuperare chat e messaggi cancellati
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Basta un click e ti svuotano il conto: scatta l’allarme per una nuova truffa, ecco il messaggio da ignorare
Tecnologia / Attenzione alle mail per aggiornare lo SPID: nuova truffa, cosa non fare
Tecnologia / WhatsApp: come recuperare chat e messaggi cancellati
Economia / Intelligenza Artificiale, la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire
Sociale / Invecchiare a casa propria: quando la tecnologia diventa un diritto
Tecnologia / Il futuro che nessuna intelligenza artificiale potrà mai scrivere
Tecnologia / Alec Ross a TPI: “La guerra somiglia ai videogiochi e sarà sempre più algoritmica”
Tecnologia / Ridefinire la produttività: il tablet nel confronto con l’architettura PC
Economia / Costi e benefici del cloud aziendale nell’attuale scenario economico
Tecnologia / Digital Angels: nasce DAs Media, il primo smart media center pronta una squadra di 35 professionisti con sedi a Roma e Milano
Ricerca