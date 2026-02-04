L’Ambasciatore Vignali al WIPO: “I brevetti essenziali per standard al centro della trasformazione digitale”

L’Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha partecipato ieri, 3 febbraio 2026, all’evento organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) dedicato ai Brevetti Essenziali per Standard (SEPs), strumenti chiave per la standardizzazione e l’innovazione tecnologica. La WIPO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, ha come obiettivo quello di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale a livello globale.

Durante il suo intervento, l’Ambasciatore Vignali ha sottolineato come i brevetti essenziali per standard siano ormai indispensabili per le aziende nel contesto della trasformazione digitale. Essi facilitano l’interoperabilità tra dispositivi e favoriscono la diffusione di tecnologie avanzate come il 5G MultiMode, il 6G, l’Internet of Things (IoT) e il Wi-Fi 6.

All’incontro ha preso parte anche la Vice Direttrice Generale della WIPO, Lisa Jorgenson. Insieme, hanno lodato la collaborazione con Sisvel, amministratore globale di pool di brevetti, riconosciuto per il suo ruolo strategico nella gestione dei SEPs.

Un annuncio di rilievo è stato fatto durante l’evento: i brevetti essenziali gestiti da Sisvel saranno da oggi più visibili e ricercabili all’interno di PATENTSCOPE, il database globale della WIPO, a beneficio di tutte le aziende e degli stakeholder del settore tecnologico e industriale. “Questa maggiore trasparenza rafforza l’ecosistema dei brevetti essenziali e sostiene le aziende nella loro corsa all’innovazione”, ha dichiarato l’Ambasciatore Vignali.

L’iniziativa evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale sui brevetti essenziali per accelerare la diffusione delle tecnologie di nuova generazione e garantire la compatibilità e l’efficienza dei sistemi digitali a livello globale.