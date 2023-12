Zeman ricoverato per un attacco ischemico

Preoccupazione per Zdenek Zeman. L’allenatore 76enne è stato ricoverato presso la clinica Pietrangeli di Pescara dopo un “lieve attacco ischemico transitorio”.

“Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!”, ha dichiarato il Pescara, in un post pubblicato su X. Zeman è tornato ad allenare la squadra abruzzese in Serie C in questa stagione, per la volta dopo le esperienze del 2011-2012 e 2017-2018.

L’ex allenatore di Lazio e Roma ha ripreso ad allenare nel 2021, quando è diventato il tecnico del Foggia. Prima dell’approdo in Puglia, era fermo dal 2018, quando si era chiusa un’altra avventura a Pescara.