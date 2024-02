Zeman operato al cuore: quattro bypass. Stagione col Pescara a rischio

Intervento riuscito ma stagione probabilmente finita. Potrebbe essere lungo il decorso per Zdenek Zeman, operato ieri per l’inserimento di quattro bypass. L’allenatore del Pescara, sentitosi male a dicembre per un’ischemia transitoria, ieri è stato operato con successo alla clinica Pierangeli della città abruzzese. L’intervento era stato fissato inizialmente per giugno ma il boemo ha deciso di anticiparlo dopo una visita di controllo settimana scorsa.

Se i tempi della convalescenza dovessero confermarsi lunghi il 76enne ex allenatore della Roma sarebbe costretto a finire anticipatamente la propria stagione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, uno dei candidati a sostituirlo potrebbe essere Delio Rossi.

Zeman, a cui i medici hanno imposto il divieto assoluto di fumare dopo il malore di dicembre, ieri sera è stato sostituito da Giovanni Bucaro nella sconfitta in trasferta contro il Vis Pesaro. Nonostante la pesante sconfitta per 4-0, il Pescara è ancora al sesto posto nel girone B della Serie C ed è in corsa per i playoff. “Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l’operazione che era stata programmata per giugno andava fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile”, ha detto Bucaro.