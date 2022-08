Vuelta 2022: il Covid esige dazio

L’australiano Kaden Groves (BikeExchange Jayco) ha vinto l’undecima tappa della 77ma Vuelta Espana da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata. Lo sprinter dagli antipodi ha prevalso nella volata di gruppo precedendo l’olandese Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe) ed il campione del Belgio Tim Merlier (Alpecin Deceuninck). Immutata la classifica generale con il fiammingo Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) che mantiene 2’43” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e 3’01” sull’iberico Enric Mas (Team Movistar).

Ancor prima del via la giornata si è presentata sotto una cattiva stella con l’annuncio della positività al Covid di cinque corridori tra i quali l’inglese Simon Yates (BikeExchange Jayco), quinto in classifica generale, ed il franco – russo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), nono in graduatoria. Se si aggiunge a questa la notizia del ritiro del campione del mondo Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl) a causa di una caduta a 60 chilometri dal traguardo, ne esce fuori un quadro desolante. La frazione è vissuta sul tentativo di fuga di tre corridori: l’olandese Jetse Bol (Burgos BH), lo spagnolo Joan Bou (Euskatel Euskadi) ed il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma). I tre attaccanti, partiti dopo tre chilometri sono stati ripresi ai meno cinquanta dall’arrivo, avendo toccato un vantaggio massimo di tre minuti.

Domani andrà in scena il dodicesimo atto di questa edizione della Vuelta. Saranno 193 i chilometri da percorrere in territorio andaluso da Salobrena a Penas Blancas. Gli ultimi 19 saranno caratterizzati da una lunga salita con pendenza media del 7%, e massima del 14%, che dovrebbero stimolare attacchi alla maglia roja.