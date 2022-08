Lo spagnolo Jesus Herrada (Cofidis) ha conquistato la settima tappa della 77ma Vuelta Espana, da Camargo in Cantabria a Cistierna nella Provincia di Leon, lungo 190 chilometri. Il due volte campione di Spagna ha preceduto allo sprint, al termine d’una lunga fuga, il trevigiano Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) ed il britannico Alfred Wright (Bahrain Victorious). Per la prima volta dall’inizio della Vuelta è rimasta invariata la classifica generale con Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) in maglia roja. Il millennial fiammingo vanta un margine di 21″ sul precedente leader, il francese Rudy Molard (Groupama FDJ), con l’iberico Enric Mas (Team Movistar) terzo a 28″.

Oggi finalmente la fuga di giornata è andata in porto. In partenza prendevano il largo in sei: Herrada, Battistella, Wright, l’olandese Jimmy Janssens (Alpecin Deceuninck), l’australiano Harry Sweeny (Lotto Soudal) e l’sraeliano Omer Goldstein (Israel Premiertech). Guadagnato un vantaggio di quattro minuti su un gruppo inizialmente svogliato, i fuggitivi hanno superato l’unica asperità di giornata, il lungo ma non arcigno Puerto de San Glorio, perdendo per strada il ciclista della terra santa. Nelle fasi conclusive c’è stata una tardiva reazione del plotone che, alla fine, ha chiuso a 25″ dai battistrada. La volata è stata appannaggio di Herrada, sicuramente il corridore più esperto tra gli attaccanti, che ha saputo resistere al rientro di Battistella.

Domani andrà in scena l’ottava frazione. Si pedalerà per 153 intensissimi chilometri da La Pola fino ai 1.088 metri di Collau Fancuaya. Con ben sei GPM disseminati lungo un percorso che non presenterà un metro di pianura, s’annuncia una giornata potenzialmente esplosiva in cui i pretendenti al successo finale non potranno nascondersi.