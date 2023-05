Scudetto Napoli, scontri alla Dacia Arena tra le tifoserie dopo invasione di campo | VIDEO

Ieri sera il Napoli ha finalmente festeggiato la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Lo ha fatto dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Nello stadio friulano al triplice fischio diversi tifosi azzurri hanno invaso il campo, gesto che non è piaciuto alla tifoseria di casa con diversi ultras bianconeri che a loro volta sono entrati sul prato dando la caccia ai rivali napoletani. Dopo qualche scaramuccia con i supporter azzurri che si sono ritirati e l’azione delle forze dell’ordine, la situazione è tornata lentamente alla normalità. E la festa è proseguita.

Ma cosa è successo? Alcune decine di tifosi dell’Udinese sono entrati in campo con cinghie e bastoni correndo verso la folla di tifosi napoletani che a centinaia si erano stretti intorno ai propri beniamini. Sono seguiti tafferugli per alcuni minuti prima che le forze dell’ordine in tenuta antisommossa entrassero in campo e riuscissero a separare i pochi facinorosi dalla folla festante. Subito dopo un cordone di poliziotti si è messo in postazione davanti alla curva nord dove erano rientrati i supporter bianconeri impedendo loro di tornare in campo. Analogamente nell’altra metà campo, più lentamente, un più corposo numero di poliziotti si è schierato trasversalmente al campo a contenere gli entusiasmi azzurri, fino a far rientrare anche i tifosi del Napoli nella curva sud da dove erano scesi.

Feriti

È di 15 feriti il bilancio provvisorio degli scontri tra tifosi che si sono verificati in campo, alla Dacia Arena di Udine al termine della partita tra Udinese e Napoli. Una persona ha riportato una frattura esposta a una gamba, è stata soccorsa direttamente dal direttore della Sores Amato De Monte, e dal coordinatore infermieristico, entrambi sul posto, si legge sui media locali. Altre cinque persone sono state soccorse per traumi meno gravi, tutte e cinque trasportate in ospedale, divise tra la struttura cittadina e il San Michele di San Daniele del Friuli. Gli altri hanno raggiunto il pronto soccorso udinese con mezzi propri. Ieri sera due fermi della polizia, ma oggi potrebbero arrivarne altri.