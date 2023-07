Tour de France, cade Mark Cavendish: il campione britannico costretto al ritiro

Il Tour de France perde uno dei suoi protagonisti. Mark Cavendish è caduto durante l’ottava tappa Libourne-Limoges ed è stato costretto al ritiro. Il campione britannico, vincitore della classifica a punti in tutti e tre i grandi Giri, è caduto assieme ad altri corridori come Pello Bilbao a seguito di un rallentamento improvviso del gruppo. Il 38enne, apparso molto dolorante, non è riuscito a risalire sulla sua bici ed è stato accompagnato a un’ambulanza. Si sospetta una frattura alla clavicola.

💥@MarkCavendish has crashed, and is going to the ambulance. Heartbreaking for the Manx Missile 😢🚑@MarkCavendish a chuté et se dirige vers l'ambulance. C'est terrible pour le Manx Missile 😢🚑#TDF2023 pic.twitter.com/KZb6hsv7yT

— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023