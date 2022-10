Tour de France 2023: una freccia, da est ad ovest, piena di ricordi antichi

E’ stato ufficialmente presentato il percorso del 110° Tour de France, in programma dall’1 al 23 luglio 2023. La Grande Boucle 2023, che della decantata forma riccioluta non ha proprio nulla, muoverà dal Museo Guggenheim di Bilbao per concludersi, come da tradizione, a Parigi sui Campi Elisi non prima d’aver percorso 3.404 chilometri.

Simile alla partenza bretone nel 2021, le prime due frazioni, completamente in terra basca, muoveranno subito la classifica, alimentando le speranze di vestire la maglia gialla degli specialisti delle classiche. In particolare, l’arrivo della seconda frazione a San Sebastian non sarà altro che un anticipo della principale classica spagnola, comprensivo della scalata al temibile, e spesso decisivo, Jaizkibel. Il terzo giorno la corsa rientrerà in Francia con un arrivo per velocisti a Bayonne che sarà replicato il giorno successivo a Nogarò. A questo punto, molto prima del solito, ci saranno le due tappe pirenaiche, impegnative ma oggettivamente meno dure di quanto sarebbero state se piazzate più avanti. Detto ciò, la sera di giovedì 6 luglio sul traguardo di Cauterets – Cambasque, primo arrivo in salita della corsa, la classifica comincerà ad avere dei connotati precisi. La mattina seguente il Tour ricorderà Luis Ocana, nel cinquantenario del suo trionfo giallo, con la partenza da Mont de Marsan, patria d’elezione del Don Chisciotte triste della bicicletta. L’arrivo a Bordeaux sarà per velocisti. Diversamente, sarà un finale mosso quello del giorno successivo che porterà i corridori nella città del re senza corona del Tour: Raymond Poulidor. Sicuramente, avrà cerchiato in rosso questa frazione Mathieu Van der Poel che vorrà onorare la memoria del nonno materno con una vittoria. Domenica 9 luglio, dopo 35 anni, il Tour ritroverà uno dei suoi traguardi iconici. I corridori pedaleranno 184 chilometri da Saint Leonard de Noblat per arrivare in cima al Puy de Dome, la montagna monumento della Francia. Nelle terre che furono teatro degli aspri scontri tra Giulio Cesare e Vercingetorige, in conclusione della prima settimana di gara, ci sarà battaglia su una salita, già dura di per se, che verrà resa ancor più complicata dalla carreggiata ristretta.

Dopo il primo riposo, lunedì 10 luglio, a Clermont Ferrand, la corsa riprenderà il giorno seguente dal parco divertimenti di Vulcania per una frazione potenzialmente ostica tra i continui saliscendi dell’Alvernia. Il giorno seguente, muovendo sempre dalla città della gomma, si punterà a nord verso Moulins, traguardo destinato alle ruote veloci. Giovedì 13 luglio, come antipasto all’anniversario della presa della Bastiglia, ci sarà battaglia tra i coraggiosi nella frazione vallonata verso ovest che porterà la corsa da Roanne a Belleville- en – Beaujolais. La festa nazionale francese verrà commemorata in modo degno con il terzo arrivo in salita ai 1.500 metri de La Grande Colombiere, un assaggio di Giura che fungerà da antipasto per le Alpi. Il penultimo fine settimana vedrà gli arrivi di Morzine e Saint Gervais in un crescendo di difficoltà che porterà al secondo riposo, ai piedi del Monte Bianco, lunedì 17 luglio.

Alla ripresa, si disputerà la sedicesima tappa, l’unica a cronometro: 22 chilometri poco più che simbolici con conclusione in leggera ascesa. Seguirà mercoledì 19 luglio il tappone alpino con, in conclusione, il durissimo Col de la Loze che, con i suoi 2.304 metri, costituirà il Souvenir Henri Desgrange di quest’anno. Diversamente dal 2020, quando, con l’arrivo in vetta, s’impose Miguel Angel Lopez, il traguardo sarà posto a Courchevel, dopo una picchiata di 6.500 metri. A questo punto, la corsa punterà a settentrione con due frazioni che non dovrebbero incidere sulla classifica. L’arrivo a Bourg en Bresse premierà chi avrà energie residue per tentare la sorte mentre, il giorno seguente a Poligny, gli sprinter rimasti in corsa si giocheranno il successo di giornata. Sabato 22 luglio il tappone sui Vosgi ufficializzerà il nome del vincitore del Tour de France 2023. Saranno soltanto 133 i chilometri, ma di saliscendi continui, quelli che porteranno la carovana gialla da Belfort al traguardo di Le Markstein Fellering. Non ci sarà la Planche des Belles Filles ma tornerà, prima delle cinque salite di giornata, il Ballon d’Alsace, teatro, nel 1969, della prima vittoria di tappa individuale di Eddy Merckx alla Grande Boucle. Poi, tutti in treno verso Parigi e l’apoteosi al tramonto all’ombra dell’Arco di Trionfo.

Praticamente privo, di cronometro, il Tour 2023 si annuncia come un festival degli scalatori. Egoisticamente, per noi italiani, questo disegno spinge Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) verso il ritorno al Giro d’Italia, accendendo la fantasia per una sfida stellare con Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ed il capitano designato della Jumbo Visma nella tappa inaugurale contro il tempo lungo la costa dei trabocchi. Tornando alla sfida francese, è quasi scontato che si assista alla bella tra i perenni duellanti Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Chiunque fosse così temerario da volerli sfidare dovrà farsi trovare pronto già a Bilbao con l’idea di scatenare l’inferno nelle due tappe pirenaiche, sperando in una giornata storta d’uno o di entrambi i diarchi.