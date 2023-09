Totti apre al ritorno alla Roma: “Mourinho ha detto una cosa, magari già ci sarò nel 2024”

Francesco Totti risponde all’assist di Mourinho e si candida per un ritorno che ora non è più impossibile. “Mou mi vuole? Penso di sì oppure avete scritto una c.… Lui ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo che succede. E alla domanda: “Il prossimo anno vorresti tornare?”. Ha risposto: “Il prossimo anno può darsi che già ci starò”. Parole forti dello storico capitano romanista a margine degli Italian Padel Awards andati in scena oggi al Foro Italico.

Mourinho chiede da tempo un dirigente forte anche mediaticamente e avrebbe contattato proprio Francesco che a quanto pare non direbbe no al ritorno. La palla ora passa ai Friedkin. Totti ha parlato anche della coppia Lukaku-Dybala: “Da loro ci aspettiamo grandi cose, devono portare la Roma in Champions. La doppietta col Belgio di Lukaku? Conta quello che fa con la Roma. Frattesi rimpianto? Lo dovevi tenere 20 anni fa. E’ un buon giocatore”. Infine sulla Nazionale di Spalletti: “Alti e bassi, prima partita male. La seconda molto meglio”.