Tonali è squalificato, ma il Newcastle lo convoca lo stesso. E potrebbe giocare…

Sandro Tonali è stato squalificato per dieci mesi per aver scommesso sul calcio. Ciò nonostante il Newcastle, al momento, conta di averlo a disposizione per la prossima partita di Premier League contro il Wolverhampton in programma domani alle ore 18:30. “Non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale, nessuna comunicazione dalle autorità italiane al momento”, ha spiegato Eddie Howe, allenatore di Tonali. “La probabilità che sia disponibile con il Wolves è molto alta. Ci stiamo preparando come se fosse in forma e pronto per giocare. Viaggerà con noi”.

La squalifica, sebbene già annunciata dalla Federcalcio, sarà formalizzata già venerdì. Il che significa che entrerà in vigore il giorno successivo, proprio quando il Newcastle affronterà il suo prossimo match. Tonali, però, potrebbe giocare comunque perché, affinché la squalifica sia attiva anche nel campionato inglese, Uefa e Fifa dovranno provvedere a estenderla anche alle federazioni estere. Il processo può richiedere mesi, anche se la federazione tenterà di rendere il processo tempestivo.

La squalifica di Tonali è stata annunciata nel dettaglio dal presidente federale Gabriele Gravina: “Un patteggiamento per 18 mesi di cui 8 mesi di attività di recupero”. L’ex Milan non potrà giocare per dieci mesi da quando la squalifica sarà attiva.