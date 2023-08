Perché Tamberi e il padre-allenatore non si parlano più: cosa è successo

Perché Gianmarco Tamberi, oro ai Mondiali di Atletica nel salto in alto, e il padre allenatore, Marco Tamberi, non si parlano più? Cosa è successo? “Non ci parliamo da un po’ di tempo ma questa medaglia è anche sua”, ha detto ‘Gimbo’ che nel momento di massimo splendore e altrettanta euforia ha avuto un pensiero per il genitore dal quale s’è separato in maniera traumatica e che non fa più parte della sua vita sportiva da luglio dell’anno scorso.

Poco più di un anno fa infatti, a ridosso dell’evento iridato di Eugene (in Oregon), Gianmarco annunciò il licenziamento del padre-allenatore attraverso un comunicato. Con la stessa onestà emotiva ha riconosciuto che se oggi è sul tetto del mondo è anche perché “grazie a lui ho imparato a saltare”.

I rapporti tra padre e figlio, secondo le indiscrezioni, si erano già deteriorati a prescindere dalle valutazioni contrastanti sulla conduzione degli allenamenti, della preparazione e della gestione degli infortuni. “È una decisione che stavo considerando da tempo – scrisse Tamberi nella nota ufficiale -. In questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze”.

“Tra loro c’è sempre stato un rapporto complicato – ha raccontata Sabrina Piastrellini, la mamma di Gianmarco ed ex moglie di Marco Tamberi – che s’è rivelato proficuo per l’atletica. Purtroppo si ascoltano poco”. E spesso sono arrivati ai ferri corti tanto che “io stessa, quando ero in casa, sono stata costretta un po’ a fare da arbitro. Ma sono contenta per il pensiero avuto da Gianmarco nei confronti del padre. Ha detto cose da vero uomo, spero che da parte di Marco ci sia uno spiraglio”.