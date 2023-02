Super Bowl 2023, lo stadio dove si gioca la finale NFL

SUPER BOWL 2023 STADIO – Nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, si gioca il Super Bowl 2023 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Ma conosciamo meglio l’impianto dove si giocherà la partita più attesa dell’anno.

Le caratteristiche dello stadio

La finalissima si disputerà allo State Farm Stadium, fino al settembre del 2018 noto come University of Phoenix Stadium. E’ uno stadio situato a Glendale, Arizona che ospita le gare casalinghe degli Arizona Cardinals della NFL. L’impianto è stato sede del Super Bowl XLII nel 2008 e del Super Bowl XLIX nel 2015, oltre che di Wrestlemania XXVI, il più importante evento pay-per-view della WWE, nel 2010. Nel 2015 nell’impianto si sono svolte due incontri Gold Cup e nel 2016 tre partite dell’edizione del centenario della Copa América.