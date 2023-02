Super Bowl 2023, le pubblicità trasmesse durante la finale NFL, spot tv

La finale del Super Bowl è sicuramente l’evento sportivo più importante in America. Non solo una partita di football, ma un grande evento musicale, con lo show dell’intervallo che ha visto protagonista Rihanna, e commerciale, con le costosissime pubblicità andate in tv. Degli spot fatti ad hoc con attori, cantanti e tanti altri personaggi noti.

Nelle pubblicità di questo Super Bowl 2023 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, e vinto dai Chiefs 38-35, si sono visti tra gli altri Bryan Cranston e Aaron Paul, Jack Harlow, Paul Rudd, Adam Driver, Serena Williams, Ben Affleck, Jennifer Lopez e Brie Larson. Da capogiro il costo. Uno spot di 30 secondi è stato venduto in media tra i 6 e i 7 milioni di dollari ciascuno. Vediamo alcuni dei più belli.

Dunkin’

con Ben Affleck e Jennifer Lopez

Pepsi

con Ben Stiller

Michelob Ultra

con Brian Cox, Serena Williams, Canelo Alvarez, Alex Morgan

Doritos

con Jack Harlow, Missy Elliot, Elton John