Sudafrica Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Coppa del mondo di Rugby 2019 | Mondiali

SUDAFRICA ITALIA STREAMING E DIRETTA TV – Dopo l’esordio in chiaroscuro con la Namibia (sconfitta 47-22 in una partita tutt’altro che convincente) e la vittoria contro il Canada, l’Italia è arrivata al suo terzo impegno alla Coppa del mondo di rugby 2019 in Giappone. Oggi, venerdì 4 ottobre 2019, alle 11,45 (ora italiana) gli azzurri guidati dal coach Conor O’Shea scenderanno in campo a Shizuoka (Ecopa Stadium) per la terza giornata del girone B dei Mondiali di rugby contro il Sudafrica.

La guida alla Coppa del mondo di rugby 2019

Nella terza giornata della Pool B della Rugby World Cup l’Italia si presenta alla sfida con 10 punti in classifica, il Sudafrica ne ha 5 ma nell’ultimo turno affronterà il Canada, noi i campioni in carica della Nuova Zelanda.

Dove vedere in tv e in streaming Sudafrica Italia? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul match in programma oggi:

Sudafrica Italia: dove vedere in diretta tv la partita della Coppa del Mondo di Rugby 2019

I Mondiali di Rugby 2019, in Italia, verranno trasmessi in esclusiva dalla Rai. L’accordo stipulato tra la rete di viale Mazzini e la Federazione mondiale del Rugby prevede i diritti di trasmissione di almeno 17 delle 48 partite della Coppa del Mondo in Giappone, sia su Rai 2 che su Rai Sport+HD.

Tra queste, oltre alla partita d’esordio e a tutte quelle delle fasi a eliminazione diretta, sono comprese anche tutte le partite dell’Italia.

Sudafrica Italia, dunque, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, al secondo canale (o al 502, in HD) del vostro digitale terrestre. Il fischio d’inizio è alle ore 11,45, ma il collegamento inizierà dieci minuti prima. Il commento sarà affidato ad Andrea Fusco e all’ex giocatore Andrea Gritti.

Il calendario completo, partita per partita, dei Mondiali di rugby 2019

Sudafrica Italia streaming: dove vederla su pc, smartphone e tablet

La partita dei Mondiali di Rugby 2019 tra Italia e Sudafrica sarà disponibile anche in live streaming, ovviamente su RaiPlay: la piattaforma di streaming di viale Mazzini, infatti, permette a tutti gli utenti registrati di vedere in diretta su pc, smartphone e tablet quello che va in onda sui propri canali.

A partire dalle 11,45 di oggi, dunque, potrete vedere Sudafrica Italia in streaming sulla piattaforma. Per accedere vi basta registrarvi, gratuitamente, con una mail o un account social, e poi scegliere dal menu delle dirette il canale Rai 2.

Dove vedere tutti i Mondiali di rugby 2019 in tv e in streaming

Sudafrica Italia streaming: la formazione dell’Italia

Di seguito la formazione che l’Italia schiererà contro il Sudafrica:

15 Matteo Minozzi (Wasps, 15 caps)

14 Tommaso Benvenuti (Benetton Rugby, 61 caps)

13 Luca Morisi (Benetton Rugby, 28 caps)

12 Jayden Hayward (Benetton Rugby, 22 caps)

11 Michele Campagnaro (Harlequins, 45 caps)

10 Tommaso Allan (Benetton Rugby, 53 caps)

9 Tito Tebaldi (Benetton Rugby, 34 caps)

8 Sergio Parisse (Tolone, 141 caps) (C)

7 Jake Polledri (Gloucester, 12 caps)

6 Abraham Steyn (Benetton Rugby, 35 caps)

5 Dean Budd (Benetton Rugby, 25 caps)

4 David Sisi (Zebre Rugby Club, 8 caps)

3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 27 caps)

2 Luca Bigi (Zebre Rugby Club, 23 caps)

1 Andrea Lovotti (Zebre Rugby Club, 39 caps)

A disposizione

16 Federico Zani (Benetton Rugby 12 caps)

17 Nicola Quaglio (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Marco Riccioni (Benetton Rugby, 6 caps)

19 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 17 caps)

20 Alessandro Zanni (Benetton Rugby, 116 caps)

21 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 21 caps)

22 Callum Braley (Gloucester, 4 caps)

23 Carlo Canna (Zebre Rugby Club, 38 caps)

Italia Canada streaming: le parole del CT Conor O’Shea

“Questa è la squadra giusta che possiamo mettere in campo per il piano di gioco che abbiamo per la partita con gli Springboks. Abbiamo la profondità per fare determinate scelte: se pensiamo a giocatori come Bellini e Padovani che non sono in lista gara… Oggi abbiamo la possibilità di alternare vari giocatori in tanti ruoli. È la partita della vita per tante persone che sono qui. Contro il Sudafrica sarà una grande battaglia. Dobbiamo giocare come se fosse l’ultima partita”.