Sorteggio quarti Europa League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, venerdì 17 marzo 2023, alle ore 13 da Nyon si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale di Europa League 2022 2023. Due le italiane coinvolte che aspettano di conoscere quali saranno gli accoppiamenti e le avversarie estratte dalle urne: Roma e Juventus. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il sorteggio dei quarti dell’Europa League 2022 2023? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire i sorteggi dei quarti di finale dell’Europa League 2022 2023 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro.

Sorteggio quarti Europa League 2022-2023 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio dei quarti di Europa League 2022 2023 in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.

Le squadre e come funziona

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il sorteggio dei quarti dell’Europa League 2022 2023, ma quali sono le squadre partecipanti? Sono otto le migliori giunte ai quarti, tra cui Roma e Juventus.

Royale Union (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Roma (Italia)

Siviglia (Spagna)

Juventus (Italia)

Manchester United (Inghilterra)

Feyenoord (Olanda)

Il sorteggio dei quarti di finale è libero (non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi), con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra “in casa” pro forma in finale.