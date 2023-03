Sorteggio quarti Europa League 2022-2023 diretta LIVE

Oggi, venerdì 17 marzo 2023, alle ore 13 a Nyon va in scena il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2022 2023, con protagoniste due squadre italiane: la Roma e la Juventus, reduci dalle rispettive vittorie agli ottavi con Real Sociedad e Friburgo. In tutto sono 8 i club che prendono parte al sorteggio di oggi che TPI seguirà LIVE. Ecco tutti gli accoppiamenti:

DIRETTA

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Feyenoord-Roma

La vincente di Juve-Sporting Lisbona affronterà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. La vincente di Feyenoord-Roma affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise.

Le squadre

Quali sono le otto migliori d’Europa che prendono parte al sorteggio dei quarti di Europa League 2022 2023? Due le italiane, Roma e Juventus.

Royale Union (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Roma (Italia)

Siviglia (Spagna)

Juventus (Italia)

Manchester United (Inghilterra)

Feyenoord (Olanda)

Come funziona

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è integrale. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie né limitazioni geografiche, per cui anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo dell’Europa League 2022/2023: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà “in casa”, pro forma, la finale in programma alla Puskas Arena di Budapest.

Le date

Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. Le semifinali si svolgeranno l’11 maggio (andata) e il 18 maggio (ritorno) e porteranno alla finale del 31 maggio, che si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria). La squadra vincitrice si qualificherà di diritto alla prossima edizione della Champions League, se non qualificata già attraverso il rispettivo campionato nazionale.