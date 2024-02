Sorteggio ottavi Europa League 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, 23 febbraio 2024, alle ore 12 a Nyon si tengono i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2023 2024. Tre le squadre italiane coinvolte: la Roma, il Milan e l’Atalanta. Dopo gli spareggi tra le terze classificate della Champions e le seconde nei gironi della competizione, l’Europa League entra nel vivo della fase a eliminazione diretta. Non sono ancora possibili i derby tra squadre dello stesso Paese. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il sorteggio degli ottavi dell’Europa League 2023 2024? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2024 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 12 di oggi, 23 febbraio 2024. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro.

Sorteggio ottavi Europa League 2023-2024 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio dei gironi di Europa League 2023 2024 in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.

Le squadre

Sono sedici le squadre presenti nell’urna di Nyon, le otto vincitrici dei gironi di Europa League (cioè le teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (cioè le non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Come detto non sono possibili derby tra squadre della stessa nazione.

Teste di serie

ATALANTA (ITA)

Brighton (ENG)

(ENG) Leverkusen (GER)

(GER) Liverpool (ENG)

(ENG) Rangers (SCO)

(SCO) Slavia Praga (CZE)

(CZE) Villarreal (ESP)

(ESP) West Ham (ENG)

Non teste di serie

Friburgo (GER)

(GER) Qarabag (AZE)

(AZE) MILAN (ITA)

Benfica (POR)

(POR) Marsiglia (FRA)

(FRA) ROMA (ITA)

Sparta Praga (CZE)

(CZE) Sporting Lisbona (POR)

Calendario

Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno sempre di giovedì. 7 marzo la gara d’andata, 14 marzo la gara di ritorno.