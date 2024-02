Sorteggio ottavi Europa League 2023-2024 diretta LIVE

Oggi, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 12 a Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2023 2024, con protagoniste tre squadre italiane: il Milan, la Roma e l’Atalanta. Le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League saranno divise in due fasce: le teste di serie, ovvero le 8 vincitrici dei gironi, e le non teste di serie, ovvero le squadre che hanno superato gli spareggi. Non sono possibili derby fra squadre della stessa nazione. Di seguito il sorteggio degli ottavi che TPI seguirà LIVE.

DIRETTA

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Le squadre

Sono sedici le squadre presenti nell’urna di Nyon, le otto vincitrici dei gironi di Europa League (cioè le teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (cioè le non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Come detto non sono possibili derby tra squadre della stessa nazione.

Teste di serie

ATALANTA (ITA)

Brighton (ENG)

(ENG) Leverkusen (GER)

(GER) Liverpool (ENG)

(ENG) Rangers (SCO)

(SCO) Slavia Praga (CZE)

(CZE) Villarreal (ESP)

(ESP) West Ham (ENG)

Non teste di serie

Friburgo (GER)

(GER) Qarabag (AZE)

(AZE) MILAN (ITA)

Benfica (POR)

(POR) Marsiglia (FRA)

(FRA) ROMA (ITA)

Sparta Praga (CZE)

(CZE) Sporting Lisbona (POR)

Calendario

Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno sempre di giovedì. 7 marzo la gara d’andata, 14 marzo la gara di ritorno.

Ottavi di finale : 7-14 marzo;

: 7-14 marzo; Quarti di finale : 11-18 aprile;

: 11-18 aprile; Semifinali : 2-9 maggio;

: 2-9 maggio; Finalissima: 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino (Irlanda);