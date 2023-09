Sorteggi Europa League streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio dei gironi 2023-2024

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 1 settembre 2023, al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 13 si svolgono i sorteggi dei gironi della Uefa Europa League 2023-2024. Due le italiane presenti nelle urne: Roma, finalista della scorsa edizione, e Atalanta. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Ma dove è possibile vedere i sorteggi della Uefa Europa League 2023-2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il sorteggio dei gironi della Uefa Europa League 2023-2024 si svolgerà oggi, venerdì 1 settembre 2023, alle ore 13. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Non più a Nyon (Svizzera), quartier generale dell’Uefa. L’evento sarà trasmesso via satellite su Sky Sport.

Sorteggi gironi Champions League 2023 2024 in live streaming

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming su Dazn, sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 13. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Inoltre sarà possibile seguire tutto anche sul canale ufficiale Youtube della UEFA.

Le squadre

Di seguito le squadre (con relative fasce) che prenderanno parte al sorteggio di oggi: