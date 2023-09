Sorteggio gironi Europa League 2023-2024 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE DIRETTA – Oggi, venerdì 1 settembre 2023, al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 13 si svolgono i sorteggi dei gironi della Uefa Europa League 2023-2024. Due le italiane presenti nelle urne: Roma, finalista della scorsa edizione, e Atalanta. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE:

DIRETTA LIVE

I GIRONI

A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola,

B: Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene

C: Rangers, Betis Siviglia, Sparta Praga, Aris Limassol

D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow

E: Liverpool, Lask, Union Saint-Gilloise, Tolosa

F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

G: Roma, Slavia Praga, Sheriff, Servette

H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

Ore 13,18 – Si parte. Tra poco conosceremo le rivali di Roma e Atalanta in Europa League

Ore 13,13 – Vengono spiegate le poche regole del sorteggio

Ore 13,10 – L’ex Siviglia Stephane Mbia entra sul palco con il trofeo. Ad estrarre con lui le squadre nelle urne sarà l’ex Manchester United John O’Shea, ambasciatore della finale che si giocherà a Dublino

Ore 13,00 – Inizia la cerimonia del sorteggio

Ore 12,30 – Ci siamo quasi: tra poco inizierà il sorteggio dei gironi dell’Europa League. Due le italiane nelle urne: Roma e Atalanta. Seguitelo con noi!

Le squadre

Di seguito le squadre (con relative fasce) che prenderanno parte al sorteggio di oggi:

Prima Fascia: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

Seconda fascia: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

Terza fascia: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

Quarta fascia: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.

Streaming e tv

Abbiamo visto i gironi della Uefa Europa League 2023-2024, ma dove vedere il sorteggio in diretta tv e live streaming? Il sorteggio dei gironi della Uefa Europa League 2023-2024 si svolgerà oggi, venerdì 1 settembre 2023, alle ore 13. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Non più a Nyon (Svizzera), quartier generale dell’Uefa. Il sorteggio dei gironi sarà visibile su Sky Sport.

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming su Dazn, sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 13. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Inoltre sarà possibile seguire tutto anche sul canale ufficiale Youtube della UEFA.