Sorteggi Europa League 2020 diretta LIVE: il tabellone

SORTEGGI EUROPA LEAGUE 2020 DIRETTA LIVE – Oggi, venerdì 10 luglio 2020, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) vanno in scena i sorteggi dell’Europa League 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus e conseguente compressione del calendario, la Uefa è stata costretta a tornare al passato con la creazione di un tabellone (final eight). TPI seguirà in diretta LIVE il sorteggio. Di seguito la cronaca:

DIRETTA LIVE

Ore 13 – Inizia la cerimonia del sorteggio dell’Europa League 2020.

Ore 12,40 – Mancano pochi minuti al sorteggio delle final eight dell’Europa League 2020. TPI seguirà l’evento LIVE: seguite il sorteggio con noi! La final eight si giocherà in questo caso in Germania dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

Ore 12 – Manca un’ora al sorteggio del tabellone final eight dell’Europa League 2020. Il tutto sarà vincolato all’esito delle partite di ritorno degli ottavi di finale e delle due sfide mai giocate (neanche all’andata) Getafe-Inter e Roma-Siviglia che giocheranno in gara secca.

In tv e streaming

Sarà possibile vedere il sorteggio di oggi, 10 luglio alle ore 13, in diretta tv. Come? Gli appassionati avranno la possibilità di seguirlo in diretta tv su Sky, che trasmetterà i sorteggi dell’Europa League 2020 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (203). Abbiamo visto dove vedere il sorteggio in tv, ma il live streaming? Il sorteggio sarà visibile anche in streaming su Sky Go (piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire i programmi da pc, tablet e smartphone) e sul sito ufficiale della Uefa.

