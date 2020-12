Sorteggi Europa League 2020 2021 streaming e diretta tv: dove vedere live il sorteggio dei sedicesimi

Oggi, lunedì 14 dicembre 2020, a Nyon dalle 13 si svolgono i sorteggi dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020 2021. Tre le italiane qualificate: Milan, Roma e Napoli, tutte teste di serie, che conosceranno i loro avversari nella fase a eliminazione diretta. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Ma dove è possibile seguire in diretta e in tv i sorteggi? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma a Nyon lunedì 14 dicembre dalle ore 13, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). In studio Leo Di Bello, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Sorteggi sedicesimi Europa League 2020 2021 in live streaming

Non siete a casa e non potete seguire il sorteggio in tv? Nessun problema. Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle 13 di oggi in streaming su Sky Go e sul sito skysport.it. Gli abbonati di NOW TV potranno collegarsi sui canali sopra indicati. La cerimonia sarà trasmessa anche su Eurosport Player. Un’alternativa per assistere al sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).

Le squadre partecipanti

Sono 32 le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League 2020 2021, suddivise tra teste di serie e seconda fascia:

Teste di Serie: Arsenal (ING), Ajax (OLA), Bayer Leverkusen (GER), Bruges (BEL), Dinamo Zagabria (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ING), Manchester United (ING), Milan (ITA), Napoli (ITA), PSV Eindhoven (OLA), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING), Villarreal (SPA).

Seconda fascia: Anversa (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), LIlle (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salisburgo (AUS), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SVI).

I criteri del sorteggio

Le squadre sono suddivise in teste di serie (le prime dei gironi più le quattro migliori terze dei gironi di Champions) e non teste di serie (le seconde dei gironi più le quattro peggiori terze dei gironi di Champions)

Nessuna squadra può affrontare un club arrivato dallo stesso girone di Europa League

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione nazionale

Le teste di serie giocheranno in casa il ritorno dei sedicesimi

