SORTEGGI EUROPA LEAGUE DIRETTA LIVE – A Nyon alle 13 di oggi, 14 dicembre, si svolgono i sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2020 2021. Tre le squadre italiane qualificate alla fase ad eliminazione diretta: Milan, Napoli e Roma, tutte come teste di serie. In tutto 32 team, che vengono divise in due fasce, a seconda del piazzamento alla fine della fase a gironi. TPI segue in diretta il sorteggio dei sedicesimi di Europa League con aggiornamenti in tempo reale.

I SORTEGGI DEI SEDICESIMI IN DIRETTA LIVE

Sono come di consueto 32 le squadre che partecipano ai sedicesimi di Europa League, suddivise in due urne:

Teste di serie

Seconda fascia sorteggi Europa League

Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione. Inoltre non vi potranno essere sfide contro club già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non potranno essere sorteggiate contro squadre russe e ucraine.

Le possibili avversarie delle italiane

Chi possono incontrare le tre italiane qualificate alla fase a eliminazione diretta, vale a dire Milan, Napoli e Roma? Ricordiamo che tutte e tre partecipano al sorteggio di oggi da teste di serie.

Le possibili avversarie del Napoli nei sorteggi di Europa League

ALISBURGO (dalla Champions)

OLYMPIACOS (dalla Champions)

DINAMO KIEV (dalla Champions)

KRASNODAR (dalla Champions)

YOUNG BOYS

MOLDE

SLAVIA PRAGA

BENFICA

GRANADA

BRAGA

LILLE

MACCABI TEL AVIV

ANVERSA

WOLFSBERG

STELLA ROSSA

Le possibili avversarie del Milan

SALISBURGO (dalla Champions)

OLYMPIACOS (dalla Champions)

DINAMO KIEV (dalla Champions)

KRASNODAR (dalla Champions)

YOUNG BOYS

MOLDE

SLAVIA PRAGA

BENFICA

GRANADA

REAL SOCIEDAD

BRAGA

MACCABI TEL AVIV

ANVERSA

WOLFSBERG

STELLA ROSSA

Le possibili avversarie della Roma nei sorteggi di Europa League

SALISBURGO (dalla Champions)

OLYMPIACOS (dalla Champions)

DINAMO KIEV (dalla Champions)

KRASNODAR (dalla Champions)

MOLDE

SLAVIA PRAGA

BENFICA

GRANADA

REAL SOCIEDAD

BRAGA

LILLE

MACCABI TEL AVIV

ANVERSA

WOLFSBERG

STELLA ROSSA

Sorteggi Europa League diretta live: il calendario

Le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 25 febbraio 2021. Così come nella fase a gironi, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle 21. Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà venerdì 26 febbraio 2021.

Streaming e diretta tv

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League è in programma alle 13 a Nyon e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. In studio Leo Di Bello, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. La cerimonia sarà trasmessa anche su Eurosport Player. Un’alternativa per assistere al sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).

