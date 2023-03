Sorteggi Champions League: i quarti di finale 2022-2023, tutti gli accoppiamenti

Quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della Uefa Champions League 2022-2023 al termine dei sorteggi? Dopo molti anni, l’ultima volta nel 2006, sono ben tre le squadre italiane tra le migliori otto d’Europa: Milan, Inter e Napoli. Oggi, venerdì 17 marzo 2023, a Nyon dalle ore 12 si svolgono i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, nel quale viene deciso anche l’accoppiamento delle semifinali. Oltre alle tre italiane sono arrivate ai quarti Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Il sorteggio avrà inizio alle ore 12

I criteri e le date

Da questo turno in poi il sorteggio è totalmente aperto, non sono previste teste di serie e le squadre dello stesso Paese possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Possono affrontarsi anche squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. . Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/2023: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà “in casa”, pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputano il 9-10 e 16-17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno.

Sorteggi Champions League streaming e tv

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 si svolgerà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12. La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon, nel quartier generale dell’Uefa. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset, al tasto 20 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200). In studio Mario Giunta con Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 12. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live su sportmediaset.it o direttamente in diretta streaming su UEFA.com.

Dove vedere le partite

Abbiamo visto i sorteggi dei quarti di finale della Champions League 2022-2023, ma dove vedere i match? Le partite di Champions League saranno visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport in chiaro, gratis, su Mediaset (una a settimana). Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. In live streaming le partita di Europa League saranno visibili tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.