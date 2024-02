Infortunio shock per Sofia Goggia, si rompe tibia e perone in allenamento

Stagione finita per la campionessa italiana dello sci Sofia Goggia. L’azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento a Temù, in provincia di Brescia, riportando la frattura di tibia e perone. L’incidente è avvenuto nella zona nella quale la campionessa aveva già trascorso il periodo natalizio, sempre per prepararsi alle gare di Coppa del mondo. Goggia – 24 vittorie in coppa del Mondo – in questa stagione aveva raccolto sei podi (due successi, nel superG a St.Moritz e nella libera di Altenmarkt) ed era al comando della coppa del mondo di discesa e quinta in quella generale.

“Al momento è presto per una diagnosi precisa – fanno sapere fonti della federsci – Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”. Considerando la gravità di quanto accaduto, la campionessa non potrà conquistare la Coppa del mondo di discesa libera.