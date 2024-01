Sinner Medvedev streaming e diretta tv: dove vedere la finale degli Australian Open 2024

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 19,30 locali (le 9,30 italiane) al Rod Laver Arena, il campo centrale degli Australian Open intitolato all’unico giocatore capace di fare per due volte il Grande Slam, Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev nella finale del torneo australiano, il primo Major del 2024. Per favorire gli spettatori europei da una ventina d’anni la finale maschile si disputa alle ore 19:30 locali, che corrispondono alle 9:30 del mattino in Italia. Un orario che permette un risveglio comodo agli appassionati che vorranno seguire la finale. Dove vedere Sinner Medvedev in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale tra Sinner e Medvedev, in programma alle ore 19,30 locali (le 9,30 in Italia) di oggi, domenica 28 gennaio 2024, andrà in onda in diretta TV su Eurosport. Il canale lo possono seguire gli abbonati Sky al canale 210.

Sinner Medvedev streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite il canale di Eurosport presente sulle piattaforme: SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

Come ci arriva il campione italiano

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Sinner e Medvedev in diretta tv e live streaming, ma come ci arriva il campione italiano? “È la mia prima finale, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo”. Così Jannik Sinner, visibilmente emozionato, ha commentato la conquista della finale dopo aver battuto Novak Djokovic. “Sono felice di giocare qui, l’atmosfera è bellissima – le prime parole del tennista azzurro -, felice di aver condiviso questo momento. È bello avere tanti italiani ancora in corsa, apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa, ma quello che si sente qui” ha aggiunto riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio.

“Voglio congratularmi con Sinner per la sua eccellente partita, merita un posto in finale. Mi ha totalmente dominato oggi. Sono rimasto scioccato dal mio livello. Non ho fatto molto bene nei primi due set, penso sia stata una delle peggiori partite della mia carriera in uno Slam”. Il commeto del numero 1 al mondo, Novak Djokovic.