Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale Coppa Davis Italia-Serbia

Oggi, sabato 25 novembre 2023, alle ore 12 (orario indicativo) al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic, match valido per la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia. La terza sfida in undici giorni tra i due campioni sarà importantissima ai fini dell’accesso alla finale della Coppa Davis che l’Italia non vince dal 1976. L’orario delle 12 è indicativo. Dato che i due campioni giocheranno dopo la sfida tra i numeri 2. Poi in caso di 1-1 ci sarà il doppio decisivo a determinare l’esito della sfida. Dove vedere Sinner Djokovic in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Sinner e Djokovic, in programma alle ore 12 (orario indicativo) di oggi, sabato 25 novembre 2023, andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 2; via satellite sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Per quanto riguarda la Rai il commento sarà di Marco Fiocchetti e Paolo Canè e gli interventi da bordo campo e le interviste di Umberto Martini. In studio, con Tommaso Mecarozzi, ci saranno invece Rita Grande e Omar Camporese.

Sinner Djokovic streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Ma non solo. Potrete seguire tutto anche su altre piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Precedenti

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Sinner e Djokovic in diretta tv e live streaming, ma quali sono i precedenti tra i due grandi campioni? L’altoatesino (n.4 del ranking) cercherà per la seconda volta la grande impresa contro il numero 1 al mondo. L’azzurro su cinque incontri ne ha persi quattro: sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, quarto di finale a Wimbledon nel 2022 (al quinto set, dopo essere stato in vantaggio per 2-0), in semifinale a Wimbledon nel 2023 (secco 6-3, 6-4, 7-6) e la finale delle ATP Finals di qualche giorno fa a Torino. Non ci sono precedenti tra Italia e Serbia. Da quando la nazione di Djokovic è indipendente, infatti, le due squadre non si sono mai affrontate. Tra Italia e Jugoslavia, invece, i precedenti sono 7, con l’Italia avanti 4-3.