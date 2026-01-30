Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Australian Open 2026, orario, a che ora, canale, in chiaro, Nove

Questa mattina, alle 9.30 italiane, Sinner e Djokovic si sfidano nella semifinale degli Australian Open 2026. Si tratta del primo Slam della stagione. Per Sinner e Djokovic sarà l’undicesimo atto, il quinto se si considerano solo le semifinali Slam. La semifinale degli Australian Open Sinner Djokovic si giocherà questa mattina, venerdì 30 gennaio 2026 alle 9.30, sul cemento della Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne. Ma dove vedere il match in tv ee streaming? Prevista la diretta in chiaro? Su che canale? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa mattina, 30 gennaio 2026, alle ore 9.30 con diretta in chiaro sul Nove (al tasto 9 del digitale terrestre). Le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani sono considerati eventi di grande rilevanza, che meritano quindi la diretta in chiaro.

Sinner Djokovic streaming live

La partita sarà visibile anche su Eurosport1 HD e le piattaforme Discovery+ e HBO Max, che sono disponibili per gli abbonati DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels. Eurosport infatti detiene i diritti dell’Australian Open e del Roland Garros. Diretta streaming gratuita del match sul sito del canale Nove.