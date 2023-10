Serie A: dal 2024-25 Dazn potrà far vedere 5 partite in chiaro a stagione

Cinque partite della Serie A all’anno saranno trasmesse da Dazn in chiaro. La grande novità arriverà dalla stagione 2024/2025. Dopo aver ottenuto i diritti tv per il campionato di Serie A per i prossimi cinque anni (con la partecipazione di Sky che trasmetterà tre gare per ogni giornata) l’emittente lancerà anche il nuovo pacchetto “Try and buy”.

Si tratta di una novità assoluta, fatta in particolare per attirare i nuovi clienti. Per la prima volta il campionato potrà essere visto in chiaro da tutti, con il limite – come detto – di cinque partite per stagione. La notizia è stata lanciata dall’ad della Lega Luigi De Siervo che al Sole 24 Ore ha spiegato come verrà applicata la nuova funzione: “Per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati avrà la possibilità di trasmettere ‘free-to-air’ e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione”.

Prima dell’assegnazione dei diritti si era paventata l’ipotesi di trasmettere una gara gratis per tutti una volta per giornata, ipotesi che poi è tramontata: “Siamo stati vicini ad assegnare una partita in chiaro e dobbiamo ringraziare Mediaset per aver creduto nel progetto. Ma non c’erano le condizioni perché il soggetto forte, Dazn, imprescindibile in tutte le configurazioni di mercato, non ha mai realmente valutato alcuna alternativa al modello attuale”.

DAZN ha già portato avanti l’esperimento in Spagna, dove alcune partite sono state trasmesse in chiaro su TikTok per attirare nuovi utenti e arrivare specialmente ai più giovani: il match scelto per l’esperimento di febbraio è stato Real Madrid-Barcellona, uno dei più importanti dell’intera Liga. In Italia le modalità potrebbero essere diverse e le cinque partite a stagione trasmesse in chiaro saranno scelte dalla stessa piattaforma all’inizio del nuovo campionato.