A che ora è la sentenza del Coni sul ricorso della Juventus: l’orario, 15 punti di penalizzazione

A che ora è prevista la sentenza del Collegio di Garanzia dello sport del Coni chiamato a valutare il ricorso della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato sul caso plusvalenze? C’è grande attesa da parte dei tifosi juventini per sapere se la pesante sanzione inflitta al club verrà confermata o meno. Oggi, 19 aprile 2023, alle ore alle 14:30 si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.

L’attesa dunque è ormai agli sgoccioli. Lo scorso gennaio la Juve ha chiesto la revisione del giudizio emesso dalla Corte d’Appello della Figc contro i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. La sentenza dovrebbe arrivare in serata o, al più, nella giornata di domani, 20 aprile. Da parte del club bianconero filtra ottimismo.

I legali juventini hanno messo nero su bianco nove motivi per i quali la sentenza diramata il 20 gennaio 2023 dalla Corte federale d’appello debba oggi a buon diritto esser dichiarata illegittima dal Collegio di Garanzia dello Sport. Un ricorso di ben 99 pagine che verrà esposto in attesa della sentenza che come detto è attesa tra la serata di oggi o la giornata di domani.

Tra le ragioni portate avanti dal club bianconero, si va dallo “scarto” che c’è stato tra l’oggetto della contestazione da parte della Procura federale e le motivazioni della sentenza, al fatto che la Juventus sia stata condannata per aver fatto delle plusvalenze alla faccia dell’inesistenza di una norma che le vieta.