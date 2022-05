Follia in Francia, il Saint Etienne retrocede in serie B: tifosi in campo per linciare la squadra. Video

Minuti di follia in Francia. Al termine dello spareggio tra Saint Etienne e Auxerre, utile per definire l’ultima squadra che potrà iscriversi alla prossima Ligue 1, giocatosi allo stadio Geoffroy-Guichard, è successo davvero di tutto, con una vera e propria caccia all’uomo: lancio di fumogeni e oggetti, con i calciatori della squadra di casa e gli ospiti costretti a rifugiarsi di corsa negli spogliatoi.

Da una parte la squadra di casa, terzultima classificata nella stagione regolare del massimo campionato transalpino; dall’altra gli ospiti terzi classificati nella serie B francese. Dopo l’1-1 dell’andata, anche il match di ritorno si è chiuso con lo stesso risultato. La sfida così si è allungata fino ai rigori. Decisivo l’errore iniziale dal dischetto di Boudebouz per il Saint-Etienne che così dopo 18 anni è retrocesso, cedendo il posto all’Auxerre.

Il verdetto però non è andato giù ai tifosi. Pochi secondi dopo l’ultimo rigore infatti in campo si è scatenato l’inferno. Improvvisamente i tifosi di casa si sono riversati in massa sul terreno di gioco, con una spaventosa invasione di campo. A quel punto la situazione è diventata totalmente fuori controllo, e tutti hanno cercato di trovare riparo e abbandonare il campo.

Nel fuggi-fuggi generale, gli ultrà della squadra di casa delusi hanno preso di mira gli stessi giocatori del Saint-Etienne e anche lo staff tecnico considerando tutti responsabili della retrocessione.

Lancio di fumogeni ad altezza uomo verso la zona delle panchine dove si è creato un vero e proprio falò che ha fatto il paio con quello che gli stessi sostenitori avevano acceso sugli spalti; tentativi di aggressione; colpi proibiti; e lancio di vari oggetti con le forze dell’ordine costrette agli straordinari per scortare i calciatori negli spogliatoi e i vigili del fuoco in azione.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯

