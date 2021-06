Chi è Sabrina Kvist Jensen, la moglie di Eriksen in lacrime a bordocampo

La maglia di Erisken, lo sguardo perso nel vuoto e le lacrime. Sabrina Kvist Jensen Eriksen, moglie del capitano della Nazionale danese e giocatore dell’Inter, era bordo campo quando il marito è caduto a terra privo di sensi. Durante l’intervento dei medici, la donna è stata quindi stretta nell’abbraccio di Kasper Schmeichel e Simon Kjaer. Poi quando il marito è stato portato fuori dal campo è corsa con lui all’ospedale dove le condizioni del centrocampista sono state stabilizzate.

Come detto, Sabrina Kvist Jensen Eriksen è la moglie di Christian Eriksen. La coppia sta insieme dal 2012 e i due giocatori hanno due figli. È nata il 24 agosto 1992 a Tommerup, in Danimarca. Il lavoro della moglie di Eriksen è nel campo dell’estetica: Sabrina è una parrucchiera professionista. Trasferitasi in Inghilterra, nel periodo in cui il marito era al Tottenham, ha lavorato presso un’azienda di abbigliamento. Sabrina Kvist Jensen ha a suo nome una organizzazione no-profit di beneficenza per aiutare i bambini in condizioni di povertà. Ai tempi del Tottenham, la notizia di una possibile relazione con il giocatore Jan Vertonghen, compagno di squadra di Christian Eriksen, ha fatto molto parlare, ma la notizia è stata ufficialmente smentita dalla coppia. Anche per questo motivo Sabrina Kvist Jensen non è molto attiva sui social network e dispone di un profilo privato. Di recente, la coppia aveva dichiarato di stare molto bene a Milano.