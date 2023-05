Roma-Salernitana, perché la Curva Sud protesta: il motivo, cosa è successo

Perché la Curva sud protesta? Nel corso del primo tempo della partita tra Roma e Salernitana allo stadio Olimpico la Curva giallorossa ha smesso di tifare, stendardi e striscioni sono stati ritirati e le bandiere ammainate. Il motivo? Ai Fedayn, storico gruppo della Curva Sud, è stato vietato l’ingresso dello striscione per Roberto Rulli (fondatore del gruppo). Per questo motivo entrambe le curve e i distinti hanno rimosso le ‘pezze’ e gli striscioni esposti come simbolo di solidarietà nei loro confronti.

Successivamente la Curva Sud ha deciso di lasciare lo Stadio Olimpico in segno di protesta. La decisione di non far entrare lo striscione sarebbe stato presa dal Commissariato di Polizia Prati. Solidarietà è stata espressa anche dai tifosi della Salernitana, giunti in massa a Roma. Durante l’intervallo i campani hanno infatti intonato cori per Roberto Rulli.