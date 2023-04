Roma Milan 0-0 diretta LIVE: la cronaca in tempo reale della partita di Serie A

ROMA MILAN DIRETTA LIVE – Stasera, sabato 29 aprile 2023, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Milan, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2022-2023 importantissima per la lotta Champions. Le due squadre infatti sono appaiate al quarto posto con 56 punti e una vittoria stasera potrebbe fare un enorme differenza visto anche lo scontro tra Inter e Lazio di domani. Noi di TPI seguiremo la partita con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

DIRETTA LIVE

SECONDO TEMPO

73′ Cambio per il Milan: fuori Bennacer, dentro De Ketelaere; fuori Kjaer, dentro Kalulu

71′ Fallo di Ibanez su Saelemaekers: ammonito

69′ Bennacer calcia da fuori area, palla alta sopra la traversa

65′ Roma pericolosa in contropiede, Pellegrini calcia da dentro l’area: libera la difesa del Milan

60′ Leao serve in area Saelemaekers che calcia al volo, palla alta sopra la traversa

58′ Abraham viene steso al limite dell’area a palla lontana, l’arbitro Orsato lascia correre: proteste dall’Olimpico

57′ Contropiede della Roma con Spinazzola che serve in area El Shaarawy, il controllo dell’attaccante però è imperfetto e il Milan si salva

55′ Cambio per il Milan: fuori Diaz, dentro Saelemaekers

Inizia il secondo tempo

Le squadre tornano in campo. Cambio per il Milan: fuori Tomori per infortunio, dentro Thiaw. Cambio per la Roma: fuori Belotti, dentro El Shaarawy

Vengono ufficializzate le presenze allo stadio: 64.191 le persone sugli spalti

PRIMO TEMPO

45+6 Orsato fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0

45+5 Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Tomori colpisce da dentro l’area: palla sul fondo

45+5 Diaz calcia dal limite, palla deviata in angolo

45′ 5 minuti di recupero

45′ Calabria calcia ad incrociare dalla destra, palla a lato

34′ Occasione per la Roma: Spinazzola entra in area e dal fondo serve Pellegrini, il tiro del capitano della Roma impatta sul compagno Abraham. Milan graziato

31′ Leao prova il tiro piazzato dal limite, palla a lato

24′ Ammonito Matic

20′ Colpo di testa di Krunic su cross di Diaz, palla di poco a lato

17′ Colpo di testa di Mancini, palla alta sopra la traversa

16′ Ammonito Tomori per fallo su Belotti

15′ Cambio per la Roma: esce Kumbulla (infortunato), entra Bove. Cristante scala sulla linea dei difensori

10′ Il Milan alza il baricentro; Roma compatta dietro la linea della palla

7′ Occasione per la Roma con Pellegrini che calcia dal limite dell’area, palla alta sopra la traversa

Via! E’ iniziata Roma-Milan

Le squadre entrano in campo: tra pochissimo il calcio d’inizio!

PRE PARTITA

Le squadre tornano negli spogliatoi: tra poco il calcio d’inizio di Roma-Milan!

Squadre in campo per il riscaldamento. Lo stadio si riempie. Previsto il sold out.

Svelate le formazioni ufficiali. Eccole:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Ci siamo: tra circa 1 ora le due squadre scenderanno in campo. Seguite la partita con noi!

Streaming e tv

Dove vedere Roma Milan in diretta tv e live streaming? La partita di Serie A tra Roma e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Milan è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 29 aprile 2023. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.