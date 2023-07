Momenti di paura in diretta tv prima dell’amichevole estiva tra Real Madrid e Milan, vinta per la cronaca per 3-2 dagli spagnoli. Al Rose Bowl in California, poco prima del fischio d’inizio, il 54enne Shaka Hislop – ex portiere del West Ham e ora analista sportivo per la rete ESPN – ha avuto un malore ed è crollato sul campo.

Il commentatore stava va rispondendo alle domande del co-conduttore Dan Thomas quando si è sentito male ed è crollato a terra. Tanta ovviamente la preoccupazione. Per fortuna dopo un’interruzione pubblicitaria, Thomas ha riassicurato i telespettatori spiegando che Hislop si era ripreso. Di seguito il video (attenzione: immagini forti).

🚨💉 Ex Newcastle Utd Star Shaka Hislop working for ESPN collapses live on TV.

He’s now in a stable condition.

This is not normal.

Government & Health Officials need an URGENT Investigation into why this is happening & excess mortality levels.

They don’t because the answer… pic.twitter.com/luOjfXOrr8

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 24, 2023