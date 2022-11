Qatar Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022

Oggi, domenica 20 novembre 2022, alle ore 17 si gioca Qatar Ecuador, la prima partita dei Mondiali di Qatar 2022 valida per il gruppo A. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar: Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). Dove vedere Qatar Ecuador in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Qatar e Ecuador andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 alle ore 17 di oggi, domenica 20 novembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport.

Qatar Ecuador streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire Qatar Ecuador anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Formazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Qatar Ecuador, partita dei Mondiali di Qatar 2022, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali? Eccole:

QATAR (4-4-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, Khidir; Hatim, Boudiaf, Waad, Madibo; Ali, Al-Haydos. Allenatore: Felix Sanchez.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Castillo, Torres, Arreaga, Palacios; Franco, Mendez, Cifuentes, Mena, Estrada, Ibarra. Allenatore: Gustavo Alfaro.