Puma annuncia la fine della sponsorizzazione con la nazionale di calcio israeliana

La nazionale di calcio israeliana dovrà trovare un nuovo sponsor. Puma ha deciso di porre fine alla partnership che dal 2018 la legava alla Israel Football Association (Ifa). Una decisione, ha specificato il celebre marchio tedesco, presa prima degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e della risposta israeliana su Gaza.

Secondo un portavoce della multinazionale, la scelta di non rinnovare l’accordo, in scadenza nel 2024, è stata presa nel 2022 ed è legata a una nuova strategia, orientata a una maggiore selettività nel marketing sportiva.

Non c’entrerebbe quindi la campagna di boicottaggio lanciata dal movimento filo-palestinese per il Boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (Bds), che negli scorsi ha accusato Puma di sostenere gli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania, dato che l’Ifa include squadre che provengono da questi centri. La risposta di Puma è sempre stata che la sponsorizzazione riguardava la nazionale e non le attività a livello di club. Questo non ha impedito a molti manifestanti filopalestinesi di prendere di mira i negozi del marchio durante le proteste delle ultime settimane. Secondo fonti citate dal Financial Times, che ha anticipato la notizia, la decisione è dovuta a considerazioni finanziarie.

Oltre a Israele, Puma non intende rinnovare anche il contratto con la Serbia, sempre in scadenza l’anno prossimo. Secondo un documento interno, l’azienda continuerà a “valutare tutte le altre partnership esistenti oltre a qualsiasi altra opportunità futura per assicurare una rosa forte di squadre nazionali”.