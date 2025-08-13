Psg Tottenham streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea

Questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21 al Bluenergy Stadium di Udine si assegna il primo trofeo della nuova stagione, la Supercoppa europea. A sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, dove ha battuto 5-0 l’Inter nell’ultimo atto del torneo, e Tottenham, trionfatore in Europa League. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Psg Tottenham di Supercoppa europea? Sky Sport, Amazon, Dazn? E in chiaro? Canale 5? Tv8? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Iniziamo col dire che il match non verrà trasmesso in chiaro. Non ci sarà dunque la trasmissione su Canale 5, Tv8, Rai o altri canali gratuiti. Il match viene trasmesso in esclusiva pay su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K.

Psg Tottenham streaming live

Se non siete a casa potete seguire la Supercoppa Europea Psg Tottenham in diretta streaming su Sky Go o sulla piattaforma Now.

Probabili formazioni

Vediamo le possibili scelte dei due allenatori in vista della supersfida di questa sera, 13 agosto 2025, in programma alle ore 21 da Udine.

Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Frank