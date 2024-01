Psg nella bufera: club indagato per il Pallone d’Oro a Messi nel 2021

Il Paris Saint Germain è finito nella bufera. Secondo i quotidiani francesi ‘Le Monde’ e ‘Mediapart’, il PSG avrebbe creato una ‘lobby’ ad hoc affinché la sua ex stella Leo Messi vincesse il Pallone d’Oro, tra il 2020 e il 2021. In due anni infatti, il ricchissimo club della capitale francese avrebbe rafforzato legami e rapporti con Pascal Ferré, allora presidente della rivista ‘France Football’ che consegna il premio.

Secondo la ricostruzione de ‘Le Monde’, Ferré sarebbe stato “costretto” a cancellare dal quotidiano ‘L’Équipe’ – facente parte del gruppo Artemis, che comprende anche ‘France Football’ – una pubblicazione in cui si riferiva che il presidente del Psg Al Khelaifi aveva ricevuto commissioni illegali nel 2011 a causa della firma di Javier Pastore.

Come risarcimento, Ferré, nominato diversi mesi fa responsabile dell’area comunicazione del Paris Saint Germain, avrebbe ricevuto dal club capitolino i biglietti per le partite del club della capitale, inclusa quella giocata nel 2020 contro il Borussia Dortmund a porte chiuse, oltre a un volo pagato in business class con Qatar Airways per un importo stimato in 8.986 euro, nel marzo 2021. Una serie di regali e favori che, secondo le ricostruzioni dei quotidiani francesi, avrebbero presumibilmente aiutato il club a fare pressione affinché Leo Messi si aggiudicasse l’ambito trofeo di ‘France Football’ una volta firmato il contratto con la squadra della capitale francese.

Le indagini della polizia, rivelata da Le Monde e Mediapart, mettono in risalto alcuni messaggi dell’indagato M. Ribes, ex direttore delle comunicazioni del club, in cui informava Al Khelaïfi che “dovevano fare lobby” e che avrebbero pranzato con Pascal Ferré.

Ferré e il suo entourage hanno però prontamente smentito ogni coinvolgimento nella vicenda. Anzi, l’ex direttore di ‘France Football’ ha precisato che il fuoriclasse argentino non era stato nominato per il premio relativo al 2022 e che nel 2021, quando vinse il settimo titolo personale, lui diede il suo voto a Robert Lewandowski come il miglior giocatore del mondo. Inoltre, l’attuale responsabile della comunicazione del Psg, ha sottolineato che ‘France Football’ ha pubblicato nel 2010 un numero intitolato ‘Qatar Gate’, mettendo in luce l’assegnazione illegale dei Mondiali 2022 al paese del Medio Oriente con tanto di reportage su Al Khelaifi e il suo Paese.