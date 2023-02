Pirelli, Walter Röhrl: “La gomma giusta può essere la chiave per vincere”

“La gomma giusta fa la differenza“. Lo sa bene Walter Röhrl, che nella sua carriera da rallista ha vinto sui tracciati più diversi, dal fango all’asfalto, dallo sterrato alla neve e ora per la sua Porsche 911 Dakar può contare su pneumatici specifici in base al tipo di terreno: dallo Scorpion All Terrain Plus, per la sabbia del deserto, al P Zero Winter, messo alla prova sulla neve delle Alpi, il cambio gomme è la chiave. Proprio come quarant’anni fa, racconta Röhrl, quando vinse il Rally di Monte Carlo grazie a una strategia che gli fece avere la meglio sugli avversari che, al contrario di lui, erano dotati di trazione integrale: per affrontare con efficacia sia le zone di percorso ghiacciate, sia l’asfalto asciutto, la squadra di Röhrl fu l’unica a optare per un cambio gomme, passando da Pirelli chiodate a Pirelli slick.