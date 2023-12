Pirelli P Zero E si aggiudica il riconoscimento “Tyre of the Year” per il 2023

Il Pirelli P Zero E, rinomato per le sue prestazioni eccezionali e il suo impegno per la sostenibilità, è stato onorato con il prestigioso premio “Tyre of the Year” (Prix Point S) durante gli Automobile Awards 2023 a Parigi. Questo pneumatico ultra high performance (UHP) è stato riconosciuto giovedì scorso presso l’Automobile Club de France, dove la sesta edizione dell’evento ha visto la partecipazione di 53 marchi, tra cui costruttori di automobili e fornitori dell’industria automobilistica. La giuria, composta da 20 uomini e 20 donne, ha scelto il Pirelli P Zero E per le sue eccezionali performance, innovazione e l’impegno verso la sostenibilità.

Il P Zero E rappresenta il culmine delle più recenti innovazioni tecniche sviluppate da Pirelli per soddisfare le esigenze della mobilità elettrica e sostenibile. Si tratta del primo pneumatico ad alte prestazioni sul mercato a impiegare oltre il 55% di materiali provenienti da fonti naturali e riciclati, riducendo così significativamente l’utilizzo di materiali derivati da fossili e minerali (-12 chilogrammi per set di pneumatici). Inoltre, l’usura degli pneumatici è ridotta del 42% rispetto ai prodotti tradizionali ad alte prestazioni di Pirelli.

Il P Zero E è anche il pioniere di un nuovo logo che identifica tutti gli pneumatici Pirelli contenenti almeno il 50% di materiali sostenibili. È il primo pneumatico ad alte prestazioni a ottenere la massima valutazione (tripla A) sull’etichetta europea per l’intera gamma e a garantire prestazioni elevate sia quando è nuovo, sia quando è usurato. Questo pneumatico è stato appositamente sviluppato per i veicoli elettrici, evidenziato dalla marcatura “Elect” su tutte le misure disponibili, che indicano caratteristiche come la bassa resistenza al rotolamento e la ridotta rumorosità.

Una delle innovazioni su questo pneumatico è la tecnologia RunForward, sviluppata da Pirelli, che consente al veicolo di proseguire il viaggio in caso di foratura fino a 40 km a 80 km/h, consentendo al guidatore di raggiungere il gommista più vicino in sicurezza.

La progettazione di questo pneumatico è stata guidata da avanzate tecnologie di virtualizzazione basate su intelligenza artificiale, reti neurali e simulazioni di guida. Il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Pirelli ha sfruttato tecniche di machine learning per predire le prestazioni di ciascun pneumatico in diverse condizioni di guida, anticipando le soluzioni efficaci ancor prima della produzione di prototipi fisici.

Alejandro Recanses, Direttore Generale di Pirelli West Europe, ha commentato il premio dichiarando: “Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto il premio ‘Tyre of the Year’. Il P Zero E rappresenta la nuova generazione di pneumatici Pirelli, sottolineando il nostro impegno verso la sostenibilità. Continuiamo a investire e a perseguire ambizioni nel settore, mirando alla neutralità carbonica entro il 2030 nel nostro processo produttivo e seguendo obiettivi scientificamente basati per decarbonizzare la nostra catena di approvvigionamento.” Il Pirelli P Zero E sarà disponibile inizialmente in 17 misure per il mercato del ricambio a partire da gennaio 2024.