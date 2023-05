Patteggiamento Juventus, arriva la sentenza: “Multa di 718mila euro e rinuncia a ogni ricorso”

Patteggiamento Juventus, la sentenza: maxi multa e rinuncia a ogni ricorso

Il Tribunale federale ha avallato l’accordo trovato fra la procura federale e la Juventus dopo il patteggiamento per l’indagine sulla manovra stipendi: il club bianconero, infatti, è stato condannato a una maxi multa di 718mila euro rinunciando al contempo a tutti i ricorsi, incluso quello per la sentenza che ha condannato il club alla penalizzazione di 10 punti in classifica.

“Ora si può guardare con maggiore serenità al futuro” ha commentato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

La sentenza che aveva penalizzato di 10 punti la Juventus, quindi, a questo punto passa in giudicato: il club bianconero, dunque, non dovrà scontare ulteriori penalizzazioni né nel campionato ancora in corso né nel prossimo.

Resta da capire, invece, quali saranno le decisioni dell’Uefa: il club bianconero, infatti, potrebbe essere escluso dalle competizioni europee per un anno.

Se così fosse, la squadra di Allegri non potrebbe partecipare alla prossima Conference League, competizione alla quale il club bianconero è attualmente qualificato quando manca una giornata al termine della Serie A.

Tutti i dirigenti ed ex dirigenti della Juventus hanno patteggiato ad esclusione dell’ex presidente di Andrea Agnelli che quindi andrà a processo il prossimo 15 giugno.