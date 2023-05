La Juventus patteggia sulla manovra stipendi

Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla Juventus e alla Procura federale, le parti hanno raggiunto l’accordo sul processo legato alla doppia manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Per questo motivo il processo, inizialmente previsto per il 15 giugno, è stato anticipato a domani, 30 maggio.

Prima della partita di ieri con il Milan, il capo dell’area sportiva della Juventus Francesco Calvo da un lato aveva chiuso all’ipotesi di ricorso al Collegio di garanzia del Coni per quanto riguarda le plusvalenze, ma dall’altro lato aveva lasciato intuire che per l’altro processo l’ipotesi del patteggiamento era concreta.

I dettagli del patteggiamento al momento non sono ancora chiari, ma si pensa a una multa con un’ulteriore, ma leggera, penalizzazione di punti (-2?), che potrebbe togliere definitivamente la Juve anche dall’Europa League, lasciandole la Conference, oppure potrebbe esserci solo una maximulta. Mancano 90 minuti di gioco alla fine di questa stagione piuttosto tormentata per i bianconeri, verrebbe da dire per fortuna.