Pallone d’Oro 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la premiazione

Pallone d’Oro 2019 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione del vincitore

PALLONE D’ORO 2019 STREAMING TV – Oggi, lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 20,30 al Théâtre du Châtelet di Parigi va in scena la premiazione del Pallone d’Oro 2019. Ad anticipare l’evento (a partire dalle ore 19,30) ci sarà il classico red carpet.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN DIRETTA

Quale sarà il miglior giocatore del mondo in base alla passata stagione? Messi? Van Dijk? Salah? A partire dalle ore 20,30 la risposta su chi sarà “l’erede” di Luka Modric, premiato lo scorso anno.

Dove vedere la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2019 in tv e live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Pallone d’Oro 2019: la premiazione in diretta tv

La cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2019, in cui verrà assegnato il prestigioso trofeo maschile, ma anche quello femminile e quelli per il miglior portiere e il miglior giovane, verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro (gratis), da Canale 20.

Dove trovare il canale? Sul digitale terrestre Canale 20 si trova ai canali 20 e 520.

Il commento della cerimonia sarà affidato ai giornalisti Massimo Callegari e Giorgia Rossi. Diretta tv a partire dalle ore 20,30.

La cerimonia di premiazione in live streaming

La cerimonia sarà visibile anche in live streaming tramite il sito Sportmediaset.it e la piattaforma Mediaset Play dove è possibile seguire i programmi tv Mediaset gratis tramite pc, tablet o smartphone.

Potrebbero interessarti Pallone d’Oro 2019, la premiazione in diretta LIVE: ecco chi ha vinto Basket, la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione del mondo GP Abu Dhabi 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1

I 30 candidati al Pallone d’Oro 2019

Sadio Mané (Liverpool / Senegal) Sergio Agüero (Manchester City / Argentina) Frenkie de Jong (Barcellona / Olanda) Hugo Lloris (Tottenham / Francia) Dusan Tadic (Ajax / Serbia) Kylian Mbappé (PSG / Francia) Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inghilterra) Donny van de Beek (Ajax / Olanda) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon) Marc-André ter Stegen (Barcellona / Germania) Cristiano Ronaldo (Juventus / Portogallo) Alisson (Liverpool / Brasile) Matthijs de Ligt (Juventus / Olanda) Karim Benzema (Real Madrid / Francia) Georginio Wijnaldum (Liverpool / Olanda) Virgil van Dijk (Liverpool / Olanda) Bernardo Silva (Manchester City / Brasile) Heung-min Son (Tottenham / Corea del Sud) Robert Lewandowski (Bayern Monaco / Polonia) Roberto Firmino (Liverpool / Brasile) Lionel Messi (Barcellona / Argentina) Riyad Mahrez (Manchester City / Algeria) Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgio) Kalidou Koulibaly (Napoli / Senegal) Antoine Griezmann (Barcellona / Francia) Mohamed Salah (Liverpool / Egitto) Eden Hazard (Real Madrid / Belgio) Marquinhos (PSG / Brasile) Raheem Sterling (Manchester City / Inghilterra) Joao Felix (Atletico Madrid / Portogallo)

Pallone d’Oro 2019: il favorito

Il favorito per la vittoria del Pallone d’Oro è sicuramente la stella del Barcellona e dell’Argentina Lionel Messi. La Pulce, stando alle indiscrezioni, si sarebbe piazzato davanti a due giocatori del Liverpool: Van Dijk e Salah. Fuori dal podio il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO