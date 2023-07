Palio di Siena 2 luglio 2023: gli ospiti Vip attesi in Piazza del Campo

Quali sono gli ospiti vip che assisteranno al Palio di Siena del 2 luglio 2023 direttamente da Piazza del Campo? “In Comune per il Palio ci saranno diversi ospiti, qualche ministro, sottosegretari, parlamentari. E non solo. L’invito ai vertici del Governo va di default. Comunque il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ci sarà alle trifore”, ha detto il sindaco Nicoletta Fabio nelle scorse ore.

Prevista “tanta gente sui palchi e in Piazza, forse non hanno più il fascino di un tempo ma c’è interesse, passione e voglia di lanciarsi in questi quattro giorni da parte dei senesi”. Il Sindaco ha poi sottolineato “la buona tenuta del tufo” ed evidenziando con sollievo “che c’è un buono zoccolo duro di cavalli esperti, ben preparati”.

Per il Palio del 2 luglio ci sarà un gradito ritorno, quello di Daniele Masala, sul verrocchio 7 volte. Sarà ospite del Comune ma viene da chiedersi se non sia proprio lui il vice mossiere (formalmente non previsto dal regolamento) in caso di emergenza che i capitani aveva chiesto comunque di individuare. Possibile poi la presenza, al momento non annunciata, di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo che saranno affacciati alle finestre che danno sulla piazza, invitati da sponsor e aziende.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti vip del Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2023, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 2 luglio 2023 la diretta partirà alle ore 17,30 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.